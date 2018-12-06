أسعار مواد البناء.. قائمة تفصيلية  

نستعرض من خلال هذه القائمة أسعار مواد البناء من داخل سوق زليتن، اليوم الخميس، حيث تشير الأرقام إلى استقرار الإسمنت عند سعر آخر انخفاض سجله منذ يومين، وهو 20 ديناراً.

كما انخفضت أسعار بومشي 15 و10 بمقدار قرشين عن قيمتهما بداية الأسبوع، وجاءت أسعار كامل المواد كالتالي:

–الإسمنت: بـ (20) دينارا.

–حديد 12 و14 بـ: (208) دنانير.

–حديد 6 بـ: (420) دينارا.

–كيس الإسمنت الأبيض: بـ(21) دينارا.

–بومشي 20 بـ: دينار.

–بومشي 15 بـ: (88) قرشاً.

–بومشي 10 بـ: (78) قرشا.

–ياجور بناء 40*20 بـ: (1.30) دينار.

–ياجور سقف 16 بـ: (13.5) دينارا للمتر.

–ياجور سقف 20 بـ: (16) دينارا للمتر.

–سيارة الرملة السايح بـ: (170) دينارا.

–سيارة الرملة زليتن بـ: (370) دينارا.

–سيارة الشرشور بـ: (410) دنانير.

–القرينيليا بناء غرفة بـ: (35) دينارا.

–القرينيليا ملعقة غرفة بـ: (60) دينارا.

–سيارة القرينيليا بناء بـ: (270) دينارا.

–سيارة القرينيليا ملعقة بـ: (410) دنانير.

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