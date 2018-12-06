الهيأة العامة للمياه تؤكد بأن الوضع بسد وادي القطارة بحالة ممتازة 

العنوان-بنغازي

اجتمع صباح اليوم الخميس رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى المهندس الصقر عمران بوجوارى برئيس فرع الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عبد القادر سويسي بشأن الوقوف والإطلاع على وضع سد وادي القطارة .

حيث إفاد السيد رئيس الهيأة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بان وضع سدَى وادي القطارة من الناحية الهندسية بحالة ممتازة جداً حيث بلغ مخزون السد الرئيسى 2.5 مليون متر مكعب من المياه وهى تشكل نسبة 2% من السعة التخزينية له والتي تبلغ 135 مليون متر مكعب إما السد الثانوي بلغ المخزون به أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المياه الأمر الذى ترتب عليه تصريف المياه الزائدة عن طريق فتحة التصريف المعدة لذلك وهناك مجرى للوادي حتى شاطئ البحر ألا إن بعض المواطنين قاموا بالاعتداء على حرمة المجرى والبناء به ولقد تم تحذيرهم بعدم البناء على حرمة الوادي.

وفى ختام الاجتماع أشاد رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى بالمجهودات التى تبذلها كافة الجهات العامة والخاصة وتعاون المواطنين إثناء هذه الأزمة .

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