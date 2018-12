صنع الله : سوء الطقس أدى إلى إغلاق 7 موانئ لتصدير النفط

المتوسط:

أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله، أن منظمة “أوبك” تشجع استقرار سوق النفط ولا ترغب في أي تقلبات، ولا تريد عرض أكثر من اللازم، أو نقص في الإمدادات”.

وأضاف صنع الله، ” أن الهدف هو توازن السوق ، و لقد فقدنا الكثير من حجم إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي نتيجة الأحوال الجوية السيئة”.

وأكمل صنع الله ، ” أن سوء الطقس أدى إلى غلق 7 موانئ من أصل 8 موانئ (لتصدير النفط)، وحجم الإنتاج الحالي نحو مليون برميل يوميًا”.

