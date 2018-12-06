الحامي: البعثة الاممية لن تسطيع إعتماد مخرجات الملتقى الجامع بوجود مؤسسات تشريعية قائمة

ليبيا – نفت عضو مجلس الدولة الإستشاري نعيمة الحامي أن يكونوا كأعضاء بالمجلس قد تلقوا أي دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الجامع الذي يعدّ له المبعوث الأممي غسان سلام منذ توليه مهامه ، مضيفةً بأن هناك أعضاء يشاركون الأن في الإعداد والتحضير للملتقى في تونس .

الحامي أشارت في تصريح لقناة النبأ أمس الاربعاء تابعته المرصد إلى أنه في البداية كان هناك لغط عن ماهية الملتقى وهل هو حدث يجمع الليبيين للقاء والتشاور والاتفاق لحل الأزمة أم مؤسسة بديلة ، ليتضح حسب الحامي بأنه حدث وقتي حسب وصفها.

وأستبعدت عضو مجلس الدولة أن ينتج عن الملتقى جسم بديل للأجسام الشرعية القائمة والتي تري بأن الفجوة بينها بدأت تضييق وبأنها تلاحظ بعض التوافق بين مجلسي الدولة والنواب بعد فترة شهدت أحداث متلاحقة سببها خلاف سياسي بحث ، معتبرةً بأن الملتقى سيجمع الليبين وسيكون له مخرجان وأنهم سينتظرون ليروا من سيتبنى تطبيق تلك المخرجات .

وعن دور البعثة أشارت الحامي في ختام تصريحاتها إلى أن دورها سيكون تسييري ومراقبة العمليات لكن أن تتخذ القرارات لن يكون ذلك بوجود مؤسسات قائمة وناتجة عن اتفاق سياسي بين الليبيين.

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