بسبب سوء الأحوال الجوية.. صحة المؤقتة تطالب المستشفيات العامة برفع حالة التأهب

ليبيا – طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة برفع حالة التأهب القصوى بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية في متابعة دؤوبة وخطة طوارئ على مدار الساعة لمواكبة ومعالجة آثار الأمطار الغزيرة بالبلاد.

وكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب أصدر بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدد عقوب على جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الإستعداد والجاهزية القصوي تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الطبيعية الناجمة عن الأمطار.

ودعا وكيل الوزارة المستشفيات إلى أخذ الإجراءات الصحية الوقائية الواجب إتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .

عقوب طالب المواطنين بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق لتفادي أي أحداث تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

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