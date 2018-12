المتوسط:

أجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل مع طلبة الساحة الأردنية في السفارة الليبية بعمان ، اليوم الخميس.

وأكد عبد الجليل ، أن موضوع التأمين الطبي للطلاب سيتم الفصل فيه هذا الشهر ويبدأ تفعيله مع بداية الشهر القادم.

وعن مستحقات الطلبة من حاسب آلي وبدل كتب وتذاكر وطباعة طالب عبد الجليل، الملحق الأكاديمي بإعداد مستحقات الطلبة على الفور في هذه البنود وبصرف قيمة الحاسب الآلي لكل من يستحق من الطلبة في أسرع وقت.

وأوضح عبد الجليل،” أنه بشأن تأخر دفع الرسوم الدراسية وعدم صرف رسوم الأبناء، فالمستحقات السابقة للجامعات الأردنية قد تم دفعها بالكامل هذا العام وانه لن يتم إعاقة أي طالب في التسجيل مستقبلاً”.

The post وزير ” تعليم الوفاق” يلتقي الطلبة الليبيين في الأردن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية