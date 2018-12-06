سالفيني: عدد المهاجرين القادمين من ليبيا إلى إيطاليا إنخفض بنسبة 92%

ليبيا – أعلن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني أمس الأربعاء أن تدفقات المهاجرين نحو شواطئ بلاده سجلت إنخفاضا في الستة أشهر الماضية من مطلع شهر يونيو إلى نهاية نوفمبر بنسبة 83% مقارنة بالعام الماضي.

سالفيني أشار خلال جلسة إستماع أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إلى أنه على وجه الخصوص إنخفض المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية بنسبة 92%.

وذكر سالفيني أن طلبات اللجوء في عام 2018 في إيطاليا بلغت 49 ألفاً و636 مسجلة إنخفاضاً بنسبة 60% عن العام الماضي.

وقال وزير الداخلية إن مجمل طلبات اللجوء التي تمّ فحصها بلغت 86 ألف و446 مُنِح 7% منهم وضعية اللاجئ و23% الحماية الانسانية بينما رفضت طلبات 66% منهم.

وزير الداخلية الايطالي أضاف أنه تم تسجيل 130 ألف طلب لجوء في العام الماضي جرت معاينة 81 ألف طلب نالت نسبة 8% منهم وضعية اللاجئين و34% الحماية الإنسانية بينما تمّ صد 58% من الطلبات المقدمة.

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