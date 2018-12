المتوسط:

أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني، ” أن التوافق واضح لدعم خطة عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والذي أعلن فيها عقد الملتقى الوطني الجامع والإعداد للانتخابات بحلول ربيع العام المقبل.

وأكمل السني، خلال تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي ، ” أن اللقاءات الثلاثة التي عقدها فائز السراج في الأردن والكويت ومع وزير خارجية أمريكا في بلجيكا مهمة “.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد قام بجولة في كلا من الأردن والكويت وعقد عدة لقاءات مع عدد من المسئولين .

The post مضطرا للموافقة عليها… “السني” : ” السراج ” يدعم خطة “سلامة” بإجراء الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية