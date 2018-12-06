المسماري: القيادة العامة مع إجراء الانتخابات والمؤتمر الجامع وتحذر من إطالة الأزمة

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إن القيادة العامة مع الانتخابات المقرر إجراؤها في الربيع القادم، ومع تنظيم المؤتمر الجامع المزمع عقده في يناير المقبل، محذرا مما سماه التلاعب بالمصطلحات، مشيرا إلى أن مخرجات أي مؤتمر ستكون إلزامية على عكس الملتقيات التي يتم الخروج منها بمجرد توصيات.

كما أوضح المسماري خلال مؤتمر عقده أمس أن التحالفات التي تشكلت مؤخرا بين عدد من الأطراف والجهات المحلية والدولية، محذرا من إطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد، وقال إن الشعب الليبي لم يعد لديه الطاقة لتحمل المزيد من المعاناة.

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