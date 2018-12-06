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تدشين حملة التطعيمات الوطنية في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، رسمياً تدشين “حملة التطعيمات الوطنية”، بعد أشهر من الإعداد والتحضير، التي ستنطلق في الـ8 من ديسمبر، وتستهدف قرابة 3 ملايين طفلا، وتستمر مدة أسبوع كامل.

وتم شحن التطعيمات التي سينفذها المركز الوطني خلال الحملة عن طريق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وستحمي الحملة أرواح الأطفال من مخاطر انتقال الأمراض النتاجة عن انتشار ظاهرة الهجرة غير القانونية التي تُعرض صحة المواطنين للخطر.

يُشار إلى أن نقص اللقاحات دفع العديد من الليبيين إلى أخذ أطفالهم إلى دول أخرى لتطعيمهم أو استيراد اللقاحات بأنفسهم، والتي عادة ما تكون بأسعار مُبالغ فيها، خصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والحالة الأمنية التي تجعل مسألة التنقل معقّدة جدا، وفي بعض الأحيان غير ممكنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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