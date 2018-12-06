مركز مكافحة الأمراض يطالب تعليم الوفاق بإعفاء الطلاب من إستصدار شهائد صحية

ليبيا – طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في خطاب موجه لوزير تعليم الوفاق إعفاء الطلاب بكافة مستوياتهم من إستصدار الشهائد الصحية كشرط من شروط التسجيل بالمؤسسات التعليمية وشطبها من قائمة المستندات المطلوبة للقبول .

المركز أوضح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن فئة الطلاب ليست من فئات الإختطار التي تتطلب إجراء كشف صحي وإصدار شهادة قبل التسجيل بالمؤسسات التعليمية بأنواعها ودرجاتها .

وأعتبر المركز الطلاب وبيئة المؤسسات التعليمية ليسوا من الفئات دائمة المخالطة ، وليسوا من فئات مقدمي الخدمات بأنواعها أو من نزلاء التجمعات البشرية المغلقة كنزلاء مؤسسات التأهيل والإصلاح “السجون ” وفق ما جاء في نص الرسالة .

ولفت المركز إلى أن التعليم حق من حقوق كل مواطن ، حتى المصابين بالأمراض منهم ، ولا يجب مطالبتهم بشهائد صحية ينتج عنها هدر للجهد والمال .

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