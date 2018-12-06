بن شرادة : لا نثق في وعود عقيلة صالح لمجلس الدولة بشأن التعديل الدستوري

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة أن مجلس الدولة في انتظار عودة وفد المجلس من جمهوية مصر العربية ليحدد موقف نهائي من التعديل الدستوري الذي أجراه البرلمان .

بن شرادة وصف في تصريح لقناة ليبيا بانورما أمس الاربعاء تابعته المرصد التعديل الدستوري المعروض عليهم الأن بـ “معيب” ، داعياً غلى ضرورة تعديله وفق ما تم التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة وما يتوافق مع الاتفاق السياسي.

وقال عضو مجلس الدولة بأن ما رشح عن أعضاء الوفد الذي التقى صالح في مصر يتوقع منه الوصول لاتفاق بعد وعود صالح باجراء تعديلات ، لكنهم في انتظار الكلمة النهائية والتي سيترتب عليها حسم الموقف من قبل مجلس الدولة في جلسة الأثنين القادم.

بن شرادة أشار إلى أنهم على تواصل مع أعضاء مجلس النواب لكنه شكك في مصداقية رئيس مجلس النواب قائلاً :”بأن ما يصدر عنه وعود ووعود ، ومن ثم يتراجع ، والحقيقة لا نثق في ذلك ثقة كاملة ” لكنه عاد وقال أنه أذ ما ألغى المادة الثانية التي وضعها وأكتفى بالمادة الأولى تكون الأمور واضحة.

ولفت بن شرادة لوجود رأيين في المجلس ، حيث يرى البعض أهمال المادة الثانية واعتبارها من العدم مع وجود المادة الأولى التي تنص على تضمين الاتفاق السياسي ، والمهم هو الاتفاق على رئيس ونائبين وسلطة تنفيذية واحدة ، ورأي أخر يرى بأن قبول مجلس الدولة سيدخلهم في أشكالية اعتبار ذلك حكومة ثالثة .

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