الجهاني : غرق مدينة بنغازي يتحمل مسؤوليته الوزير والنائب والمواطن

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة مدينة بنغازي عصام الجهاني ، أن تساقط الأمطار الغزيرة على مدينة بنغازي مشهد تكرر في مدن أخرى ، مبيناً بأن العاصمة طرابلس قد غرقت أيضاً نتيجة الامطار الغزيرة وان هذا الحادث مسؤولية عامة يجب أن يتحملها الجميع وبأن مثل هذه الحالات تحتاج لإدارة طوارئ تتعامل معها.

الجهاني أضاف في تصريح لقناة ليبيا بانوراما أمس الاربعاء تابعته المرصد بأن تساقط الأمطار لمدة يومين على المدينة أغرقها فكيف لو واجهت إعصاراً حسب قوله، مرجعاً السبب لعدم وجود بنية تحتية في المدن والأماكن العشوائية ما سبب في تراكم المياه وإحداث المختنقات فضلاً على كون المسؤلية جماعية ويتحملها الجميع وزراء ونواب ومواطنين .

وأوضح الجهاني أن القول بأن تبعات الموضوع قديمة وتراكمية لا يجب أن يمنعهم من تداركه ومعالجته بشكل جماعي والتعامل مع المسألة بعيداً عن الخلاف السياسي واعتبار اغلاق شارع في بنغازي كغيره في طرابلس كون المسؤلية تضامنية في مثل هذه الاحداث.

ورفض الجهاني تحميل المسؤلية لجهة محددة وأكتفى بالقول أنها مسؤولية يتحملها الجميع مسؤول ومواطن .

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