وزير “صحة الوفاق” يشارك في  الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب

شارك وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب بمدينة شرم الشيخ ، اليوم الخميس.

وتتناول الاجتماع بنود الدورة الـ38 متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة؛ واستعراض مشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، مشروع الإستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليًا في الدول العربية

