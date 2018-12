بريطانيا : لا يجوز أن يتعرض الليبيون للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي بشكل تعسفي

المتوسط:

‏قالت السفارة البريطانية في ليبيا ،” أنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص في ‫ليبيا أو في أي مكان في العالم للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي بشكل تعسفي”.

وأكملت السفارة البريطانية ، خلال تدوينة له في موقع فيسبوك ،” أن التقارير عن الرجال والنساء والأطفال الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي وغير قانوني دون توجيه تهم أو إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هو أمر غير مقبول”.

وكانت بريطانيا قد أكدت أنها ستولي اهتماما كبيرا لقضايا حقوق الإنسان في ليبيا بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

