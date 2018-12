” مفوضية اللاجئين” تعلن نقل 132 لاجئا من ليبيا إلى النيجر

المتوسط:

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ” أنه تم نقل 133 لاجئاً من ليبيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية) إلى النيجر اليوم بعد استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس، والذي افتتح رسمياً يوم الثلاثاء”.

وأكدت المفوضية ،” أن معظم الأشخاص الذين تم نقلهم، والذين من ضمنهم ما مجموعه 81 امرأة وطفلاً، كانوا من قبل موجودين في مراكز للإيواء في ليبيا، وتم تحويلهم من خمسة مراكز إيواء في مناطق مختلفة من ليبيا، من ضمنها طرابلس بالإضافة إلى مناطق أخرى يبلغ بعدها 180 كم من العاصمة، إلى مركز التجمع والمغادرة حيث تمت استضافتهم إلى حين الانتهاء من إجراءات نقلهم خارج ليبيا”.

وقال المفوض السامي فيليبو غراندي: “إن افتتاح هذا المركز، في ظل الظروف الصعبة، يعني إمكانية إنقاذ الأرواح حيث سيوفر الحماية العاجلة والأمان للاجئين من الفئات الأشد ضعفاً والمحتاجين إلى النقل العاجل إلى خارج ليبيا، وهو يقدم بديلاً عن احتجاز مئات من اللاجئين الموجودين في ليبيا حالياً”.

وأوضحت المفوضية ،” أن عدد اللاجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء في أرجاء ليبيا يقدر بنحو 4,900 شخص، منهم 3,600 في حاجة إلى الحماية الدولية”.

