«السفارة الإيطالية» تُقدم مساعدات طبية لمستشفى غات

قامت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، بإرسال أجهزة طبية وأدوية بقيمة 400 ألف يورو إلى مستشفى غات، وذلك ضمن برنامج «جسر التضامن»، إذ يسعى البرنامج الإيطالي إلى مُساعدة البلديات المتضررة من الهجرة غير الشرعية.

وسبق أنْ قدمت السفارة الإيطالية، قبل أسبوع، مساعدات لمستشفيات في مدن الخمس وزوارة وصرمان بقيمة 350 ألف يورو.

وأشارت السفارة، إلى إنها قدَّمت كذلك 15 مليون يورو لتحسين الأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء والبلديات التي تستضيفها.

