المفوضية العليا تطالب بـ40 مليون دينار لتغطية الانتخابات

طرابلس-العنوان

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، اليوم الخميس، إن المفوضية خاطبت المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتغطية العملية الانتخابية.

وأوضح السائح، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمقر المفوضية، أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى أكبر عملية إحصائية أثناء عملية عد الأصوات، وتحديد المواد التي تم الاعتراض عليها في حالة رفض الدستور، وهذا يحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية لتنفيذ هذه الإحصائيات، وبالتالي يحتاج إلى تغطيات مالية مناسبة.

وأضاف السائح، أن المفوضية كانت قد أعلنت عن أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين.



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