المسماري: القيادة العامة تدعم عقد المؤتمر الجامع وإجراء الانتخابات الربيع القادم

ليبيا – قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، إن القيادة العامة تدعم إجراء الانتخابات في الربيع القادم و تنظيم المؤتمر الجامع المزمع عقده في يناير المقبل بحسب خطة المبعوث الاممي غسان سلامة ، مشيراً إلى أن مخرجات أي مؤتمر ستكون إلزامية على عكس الملتقيات التي يتم الخروج منها بمجرد توصيات.

المسماري أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاربعاء وتابعته المرصد أن هناك تحالفات تشكلت مؤخراً بين عدد من الأطراف والجهات المحلية والدولية استعداداً للانتخابات ، محذراً من إطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد لأن الشعب الليبي لم يعد لديه الطاقة لتحمل المزيد من المعاناة.

وبشأن الوضع الامني في المنطقة الجنوبية قال المسماري بأن منطقة سبها العسكرية تستعد في هذه الأيام إلى التقدم بخطوات إلى الأمام، من خلال افتتاح مركز التدريب العسكري العام ، مبيناً بأن المركز سيساهم في ضخ دماء جديدة بالمنطقة من خلال فتح باب التجنيد.

وأضاف أن دوريات القوات المسلحة ما زالت تجوب الصحراء في منطقة الكفرة لتتبع الجماعات والعصابات الإرهابية ، لافتاً إلى أنه تم القبض خلال الأسبوع الماضي على نحو 72 مهاجراً غير شرعي يهربهم مهربين ليبيين.

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