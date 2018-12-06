شكري: مصر تعمل للحفاظ على وحدة وسيادة أراضي ليبيا ودعم المسار السياسي

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تعمل على الحفاظ من أجل وحدة وسيادة أراضي الدولة الليبية، إلى جانب دعم المسار السياسي الليبي.

وأضاف شكري خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي، أن مصر تعمل أيضا على استعاد قوة المؤسسات في ليبيا لتوفير الأمن للشعب وعلى رأسها الجيش الوطني لدحر التطرف والإرهاب.

وشدد على ضرورة أن يجد الشعب الليبي استقراره من خلال مؤسساته الوطنية لحماية مقدراته، لافتا إلى أن ليبيا دولة غنية بالموارد، لذلك تثير أطماع الكثير من أعدائها. وأكد أن مصر ليس لديها أطماع تجاه ليبيا، وإنما شاركت في العديد من المبادرات الدولية لتوفير المناخ الملائم بهدف التوصل لحل لصالح الشعب الليبي.

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