«الوطني لمكافحة الأمراض» يُدشن حملة التطعيمات الوطنية

دشن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، «حملة التطعيمات الوطنية»، بعد أشهر من الإعداد والتحضير، التي ستنطلق في الـ8 من ديسمبر، وتستهدف قرابة الـ 3 ملايين طفل، وتستمر لمدة أسبوع كامل.

وتمَّ شحن التطعيمات، التي سينفذها المركز الوطني عن طريق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، إذ تحمي الحملة أرواح الأطفال من مخاطر انتقال الأمراض النتاجة عن انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تُعرض صحة المواطنين للخطر.

