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«الوطني لمكافحة الأمراض» يُدشن حملة التطعيمات الوطنية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

دشن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، «حملة التطعيمات الوطنية»، بعد أشهر من الإعداد والتحضير، التي ستنطلق في الـ8 من ديسمبر، وتستهدف قرابة الـ 3 ملايين طفل، وتستمر لمدة أسبوع كامل.

وتمَّ شحن التطعيمات، التي سينفذها المركز الوطني عن طريق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، إذ تحمي الحملة أرواح الأطفال من مخاطر انتقال الأمراض النتاجة عن انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تُعرض صحة المواطنين للخطر.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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