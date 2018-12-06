شركة الخليج العربي للنفط تعلن تشغيل بئر جديد بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف برميل يومياً

ليبيا – أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن تمكن إدارة حقل مسلة الثلاثاء الماضي من ربط البئر رقم (HH-86-6) بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 3000 برميل نفط يومياً.

شركة الخليج أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن وحدة المضخات الغاطسة قامت وتحت إشراف ومتابعة منسقة هندسة الإنتاج ومنسقة صيانة الآبار، بتحويل الحفارة رقم (QB7) لامتياز 65 على البئر رقم (HH-86-8) وعلى عمق يقدر بنحو (10732 قدم) باسناد من وحدة السلامة والبيئة ومنسقة العمليات وقسم النقل والأقسام التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل، وقسم الأنابيب والكهرباء والضغط العالي والميكانيكا وصيانة رؤوس الآبار.

كما تم ربط خط الإنتاج 2/13 بوصة وبمسافة 500 متر حتى يلتحم بخط 6 بوصة المغذي للمجمع (GC7) وتم تشغيل البئر بواسطة مولد الديزل لرفع القدرة الانتاجية.

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