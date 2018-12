وزير خارجية مصر: «ندعم المسار السياسي في ليبيا»

المتوسط:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنَّ مصر تَدعم الدولة الليبية في استعادة قوة مؤسساتها، وذلك لتوفير الأمن للشعب، على رأسها الجيش الوطني لدحر الجماعات الإرهابية.

وأضاف شكري، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي، أنَّ بلاده تعمل على الحفاظ من أجل وحدة وسيادة أراضي الدولة الليبية، إلى جانب دعم المسار السياسي.

وأشار شكري، إلى أن دولة ليبيا غنية بالموارد، لذلك تثير أطماع الكثير من أعدائها، مؤكدًا أن مصر شاركت في العديد من المبادرات الدولية الخاصة بليبيا، وذلك لتوفير المناخ الملائم بهدف التوصل لحل سياسي لصالح الشعب الليبي.

