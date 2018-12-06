المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تنقل 133 لاجئا إلى النيجر

نقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 133 لاجئا إلى النيجر، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

وأوضحت المفوضية في موقعها الرسمي أن بلغ عدد النساء والاطفال الذين تم نقلهم اليوم، 81 فردا، عقب استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة في طرابلس.

وأضافت أن مركز التجمع والمغادرة الأول من نوعه في البلاد تم افتتاحه الثلاثاء، بهدف جلب المستضعفين من الأشخاص محل اهتمام المفوضية إلى بيئة آمنة يتسنى فيها إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج دولة ليبيا، كإعادة توطين اللاجئين ولم شمل العائلات والنقل إلى مراكز طارئة أخرى في بلدان ثالثة، والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقا، بالإضافة إلى العودة الطوعية.

وقال المفوض السامي، فيليبو غراندي، إن افتتاح هذا المركز في ظل الظروف الصعبة، يعني إمكانية إنقاذ الأرواح حيث سيوفر الحماية العاجلة والأمان للاجئين من الفئات الأشد ضعفا والمحتاجين إلى النقل العاجل إلى خارج ليبيا.