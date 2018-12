«الخليج للنفط»: بدء تشغيل بئر جديد بقدرة إنتاجية تصل لـ 3 آلاف برميل يوميًا

المتوسط:

أفادت شركة الخليج العربي للنفط، بـ تمكن إدارة حقل مسلة الثلاثاء الماضي، من ربط البئر رقم (HH-86-6) بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 3000 برميل نفط يومياً.

وأضافت الشركة، أن وحدة المضخات الغاطسة قامت بتحويل الحفارة رقم (QB7) لامتياز 65 على البئر رقم (HH-86-8) وعلى عمق يقدر بنحو (10732 قدم) بإسناد من وحدة السلامة والبيئة ومنسقة العمليات وقسم النقل والأقسام التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل، وقسم الأنابيب والكهرباء والضغط العالي والميكانيكا وصيانة رؤوس الآبار، كما تم ربط خط الإنتاج 2/13 بوصة وبمسافة 500 متر حتى يلتحم بخط 6 بوصة المغذي للمجمع (GC7) وتشغيل البئر بواسطة مولد الديزل لرفع القدرة الإنتاجية.

