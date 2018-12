وقفة احتجاجية لموظفي كلية الهندسة بطرابلس للمطالبة برفع مرتباتهم

المتوسط:

طالبَ أعضاء نقابة موظفي كلية الهندسة بجامعة طرابلس، الجهات المعنية، بضرورة رفع مرتباتهم، لأنَّ هذا المطلب بسيط ويأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش مثل باقي شرائح المجتمع.

وأكد أعضاء نقابة موظفي كلية الهندسة، بأنهم لن يقبلوا بأن يعيشوا في هذه الحالة التي وصفوها بـ «المزرية».

ونظم العديد من أعضاء النقابة، وقفة احتجاجية، أمام المبني الإداري بالجامعة، للمطالبة بزيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي.

