الرئاسي الليبي يخصص 3,5 ملايين دينار لبلدية بنغازي لمعالجة مختنقاتها

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن تخصيص مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين و500 ألف دينار لبلدية بنغازي من بند الطوارئ.

وأكد المجلس في قراره الصادر أمس الأربعاء، أن هذا المبلغ خصص لمعالجة مختنقات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وتكدس القمامة، خصما من مخصصات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

وشهدت مدينة بنغازي وضواحيها اليومين الماضيين سقوط أمطار بكميات غزيرة لم تشهد المدينة مثيلها منذ سنوات، تسببت في زيادة منسوب المياه في العديد من المناطق بالمدينة مما أدى إلى إغلاق بعض شوارعها.

وتعرضت عدة مناطق في غرب وجنوب غرب بنغازي لارتفاع في كمية منسوب المياه، مما دفع أهالي هذه المناطق إلى مغادرة منازلها، وذلك بسبب السيول القادمة من وادي القطارة الذي يمر عبر تلك المناطق، من بينها منطقة الرجمة وبنينا وجردينة والهواري وبوصنيب وقاريونس وغيرها.

كما طالت سيول وادي القطارة مطار بنينا الدولي ومناطق أخرى، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها شرق البلاد منذ أيام، مما أجبرت إدارة المطار على إعلان تعليق الرحلات لهذا اليوم إلى حين حل المشكلة.

في حين، تتكدس القمامة في معظم مناطق مدينة بنغازي منذ عدة أيام نتيجة لاعتصام موظفي شركة الخدمات العامة للمطالبة برواتبهم المتأخرة لعدة أشهر.

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