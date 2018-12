«العامة للمياه»: وضع وادي القطارة بحالة جيدة

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الخميس، رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى المهندس الصقر عمران بوجوارى، برئيس فرع الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عبد القادر سويسي، بشأن الوقوف والاطلاع على وضع سد وادي القطارة.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، بأنَّ وضع سد وادي القطارة من الناحية الهندسية بحالة ممتازة، حيث بلغ مخزون السد الرئيسى 2.5 مليون متر مكعب من المياه، وهىَّ تشكل نسبة 2% من السعة التخزينية له، التي تبلغ 135 مليون متر مكعب أما السد الثانوي بلغ المخزون به أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المياه، الأمر الذى ترتب عليه تصريف المياه الزائدة عن طريق فتحة التصريف المعدة لذلك.

وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى بالمجهودات التى تبذلها كافة الجهات العامة والخاصة وتعاون المواطنين أثناء الأزمة.

