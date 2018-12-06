متابعة مؤتمر باليرمو ودعم البعثة الأممية محور لقاء كونتي وحفتر بروما

اجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مقر الحكومة بقصر “كيجي” بالعاصمة روما.

وذكرت الحكومة الإيطالية، أن المحادثات بين الطرفين جرت لمتابعة مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي انعقد في صقلية نوفمبر الماضي، إضافة إلى دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا غسان سلامة.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان موجز صدر عن قصر “كيجي”، إن هذا الدعم يأتي جزء من عملية إحلال الاستقرار في ليبيا، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم.

وكانت وسائل إعلام إيطالية وليبية قد تحدثت عن اجتماع آخر لحفتر المعين من مجلس النواب في طبرق قائدا عاماً للجيش في شرق البلاد، مع السفير الأمريكي لدى تونس ومسؤول إدارة واشنطن بشأن الملف الليبي دانيال روبنستين بروما.

وتأتي زيارة اللواء المتقاعد إلى روما التي لم يُعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة التي شارك فيها خليفة حفتر على هامش مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي انعقد في يومي 12 و13 من نوفمبر الماضي.

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