«صحة المؤقتة» تضع خُطة لتطوير الكوادر العاملة بالمؤسسات

عقدت بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم الخميس، الاجتماع التقابلي الثاني لشبكة مديري إدارات الموارد البشرية بالوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة ومسؤولي التدريب بالوحدات الإدارية العامة.

وافتتح مدير إدارة الموارد البشرية بديوان وزارة الصحة، محمد الجبالي، الاجتماع مرحبًا بالحضور ومثمنا الدور البارز لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب وسعيه الحثيث إلى الرفع من فعالية الإدارة ومساهمتها في التنمية، وتحسين جودة الخدمات العمومية حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين وتحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية في الاستفادة من الجهود البشرية عن طريق تطويرها وتدريبها.

وشارك في الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، معبرًا عن سعادته بلقاء مديري الموارد البشرية لتلتئم في دورتها الثانية لوضع الخطة الاستراتيجية للتدريب في عدة مجالات مختلفة لتطوير الكوادر العاملة بجميع المؤسسات وتطوير المنظومة الإدارية والفنية بالدولة ووضع دليل استرشادي لتنظيم عمل إدارات ووحدات الموارد البشرية بالبلاد تماشياً مع التطورات التي طرأت على المفاهيم والمبادئ التي ترعى إدارة وتنمية هذه الموارد باعتبارها العنصر الأساسي الذي يحرك الإدارة ويعمل على تحقيق أهدافها.

