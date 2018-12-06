مفوضية اللاجئين ترحل 133 لاجئا من مركز المغادرة الجديد إلى النيجر

نقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس، 133 لاجئاً من ليبيا إلى النيجر اليوم بعد استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس.

وأوضحت مفوضية اللاجئين في موقعها الرسمي، أن الأشخاص الذين نقلوا إلى النيجر بينهم 81 امرأة وطفلاً، كانوا من قبل موزعين على 5 مراكز الإيواء مختلفة في ليبيا.

وذكرت مفوضية اللاجئين أن مركز التجمع والمغادرة الأول من نوعه في البلاد افتتح رسمياً الثلاثاء الماضي، وأنه يهدف إلى جلب المستضعفين من الأشخاص محل اهتمام المفوضية إلى بيئة آمنة يتسنى فيها لمكتب المفوضية إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج دولة ليبيا مثل إعادة توطين اللاجئين، ولم شمل العائلات، والنقل إلى مراكز طارئة أخرى في بلدان ثالثة، والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقاً، بالإضافة إلى العودة الطوعية.

وكانت مفوضية اللاجئين قد قدرت بأن عدد اللاجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء في ليبيا نحو 4,900 شخص، منهم 3,600 في حاجة إلى الحماية الدولية.

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