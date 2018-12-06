إدارة أمن المنافذ تسعى لتطبيق مفهوم أمن شامل بمنافذ الدولة

صرح مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد مهندس الطاهر المحمودي، الخميس، بأن الإدارة تسعي إلى تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ الدولة، وتأمينها؛ لضمان مزيد من الأمن والاستقرار.

وأوضحت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية، أن تطبيق المفهوم الشامل يكون بوضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات؛ لتسهيل إجراءات السفر، وضبط حركة الدخول والخروج مع اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة.

يذكر أن مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ اجتمع اليوم الخميس بمديري منفذ ميناء مصراتة، ومطار مصراتة، وميناء الخمس، ومطار معيتيقة، وميناء طرابلس، ومطار طرابلس الدولي، ومطار زوارة، ومدير أمن منفد رأس اجدير البري، ومنفذ وازن البري.

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