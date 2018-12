انقطاع خدمات الاتصالات عن شرق مدينة درنة وامساعد

المتوسط:

أفادت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بـ انقطاع كابل الألياف البصرية على مسافة 4.5 كيلومتر من محطة طبرق بالغرفة الأولى، ما أدى إلى توقف حركة الاتصالات شرق مدينة درنة وحتى امساعد.

وأضافت الشركة، أن سبب الانقطاع يعود إلى قيام أحد المواطنين بحرق القمامة بالغرفة الأولى بعد نقطة إنزال الكابل البحري.

ولفتت الشركة، إلى أن العمل جارٍ على إرجاع حركة الاتصالات من قبل قسم الشبكات بمنطقة الجبل الأخضر بشركة هاتف ليبيا.

