وزير صحة الوفاق: القطاع الصحي يشهد تحسنا بعد جملة من الإصلاحات

قال وزير الصحة في حكومة الوفاق، عمر الطاهر، إن قطاع الصحة في البلاد يشهد تحسنا بعد تنفيذ جملة من الإصلاحات.

وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك، فقد جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد في كلمته أن الحكومة تسعى من خلال مشروع إصلاحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين على كافة المستويات وعلى رأسها الحق في الحصول على رعاية صحية لائقة.

هذا وتناولت فعاليات الاجتماع بدورته 38 تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، بمشاركة 130 شخصية عامة من مصر والدول العربية.

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