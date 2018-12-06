السايح يبحث مع نائبة المبعوث الأممي استعدادات المفوضية

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

وقالت المفوضية عبر صفحتها بفيسبوك؛ إن الاجتماع استعرض تحضيرات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وسبل دعم الأمم المتحدة لهذه العملية، وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وفي ذات السياق، ناقش السايح مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، آلان بوجيه، سبل دعم المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها في العالم الديمقراطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار