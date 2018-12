المتوسط:

أفاد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد المهندس، الطاهر المحمودي، بأنَّ الإدارة تسعي إلى تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ الدولة، وتأمينها؛ لضمان مزيد من الأمن والاستقرار.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن تطبيق المفهوم الشامل يكون بوضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات؛ لتسهيل إجراءات السفر، وضبط حركة الدخول والخروج مع اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة.

The post «أمن المنافذ» تضع خطة جديدة لضبط حركة الدخول والخروج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية