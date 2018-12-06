توقعات الطقس والحالة الجوية والبحرية ليومي الجمعة والسبت في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا للأيام القادمة أن تشهد الاجواء سقوط أمطار متوقعة مصحوبة بزوابع رعدية صباح غدا الجمعة على مناطق شمال غرب ليبيا بينما يبقى الطقس مستقراً في باقي المناطق.

وفيما يلي الطقس لجميع المناطق ليومي الجمعة والسبت :

مناطق الشمال الغربي

يشهد طقس يومي الجمعة والسبت في مناطق الشمال الغربي تكاثر السحب من حين إلى آخر ، مع فرصة هطول أمطار ( خفيفة – معتدلة ) ، على المناطق الساحلية الممتدة من أقصى الغرب حتى مصراتة ، وتشمل الدواخل ( سهل الجفارة – باطن الجبل – المناطق الجبلية – مناطق جنوب الجبل ) ، مع ظهور سحب رعدية يوم الجمعة ، تصحبها زخات مطر ( جيدة – غزيرة محلياً ) على بعض المناطق الساحلية والدواخل ، بأستتناء أقصى المناطق الغربية للجبل الغربي.

وأحتمال تكون الضباب الكثيف أحياناً على المناطق الجبلية.

وتكون درجات الحرارة في هذه المناطق بمنتصف النهار تتراوح ما بين ( 18 – 20 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 13 – 16 ) على المناطق الجبلية ، تصل ( 18 ) على بني وليد. وتكون حركة الرياح غربية وشمالية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ، تنشط قليلاً على بعض المناطق، وتكون حالة البحر يكون خفيف الموج ( 1 – 1.5 ) متر على طول الساحل ، بينما يكون قليل الأضطراب ( 1.5 – 2 ) متر على الساحل الممتد من رأ س أجدير حتى طرابلس.

مناطق الشمال الشرقي

فيما يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي السماء مغطاة جزئياً بالسحب ، تتكاثر يوم الجمعة على الساحل الممتد من رأس لآنوف حتى البريقة ، مع أحتمال هطول زخات مطر خفيف ، تنتقل يوم السبت إلى سهل بنغازي والمناطق الغربية من الجبل الأخضر. وأحتمال تكون الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

وتكون درجات الحرارة في هذه المنطقة في منتصف النهار تتراوح ما بين ( 18 – 20 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 13 – 16) على الجبل الأخضر. وتكون حالة الرياح متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ، بينما تكون شمالية نشطة على الساحل من درنة حتى أمساعد ، تتحول يوم السبت على كافة المناطق إلى غربية وجنوبية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة، وتكون حالة البحر مضطرب ( 2 – 3 ) متر على الساحل الممتد من شرق الجبل الأخضر حتى أمساعد ، بينما يكون قليل الأضطراب ( 1.5 – 2 ) متر على باقي الساحل ، يتحول يوم السبت إلى خفيف الموج ( 0.5 – 1 ) متر ، بينما يكون قليل الأضطراب على طبرق وأقصى الساحل الشرقي.

مناطق الجنوب الغربي

فيما يكون طقس مناطق الجنوب الغربي سماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر يوم الجمعة فترة الليل ويوم السبت ، على شمال الحمادة والقريات والشويرف ، بينما تتكاثر يوم السبت على الهروج ، مع احتمال ضعيف لهطول زخات مطر خفيف.

وتكون درجات الحرارة منتصف النهار تتراوح ما بين ( 18 – 20) درجة مئوية، وتكون حركة الرياح غربية وشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

مناطق الجنوب الشرقي

فيما يشهد طقس مناطق الجنوب الشرقي سماء صافية إلى قليلة السحب, ودرجات الحرارة منتصف النهار تتراوح ما بين ( 18 – 20) درجة مئوية، وحركة الرياح شمالية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ، تتحول يوم السبت إلى متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة. والله أعلم