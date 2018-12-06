انطلاق حملة توعوية في سبها حول مرض الإيدز

سبها-العنوان

شهدت سبها إقامة حملات توعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي ومرض نقص المناعة المكتسبة.

وقامت شبكة تثقيف الأقران تحت إشراف مكتب الخدمات الصحية سبها التابع للحكومة المؤقتة بسلسلة حملات توعوية ضمن فعاليات الستة عشر يوما للتوعية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي ومرض الإيدز.

وهذه الحملات التوعوية تأتي في إطار محاربة انتشار مرض الإيدز في الآونة الأخيرة.

وحددت منظمة الصحة العالمية عدة أيام لتوعية بهذا المرض تبدأ من 25 نوفمبر إلى 11 ديسمبر.

وتنتهي الحملة في العاشر من ديسمبر الجاري.

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