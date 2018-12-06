ريبيرو تؤكد استعدادها للاستجابة للحاجات العاجلة للجنوب

أكدت نائبة المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو؛ استعدادهم للاستجابة للحاجات العاجلة للمنطقة الجنوبية؛ مشددة على ضرورة وضع حلول جذرية لمسألة الهجرة عبر برامج سيبدأ تنفيذها العام القادم.

وأوضحت ريبيرو خلال لقائها عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان؛ أن البرنامجين اللذين سيبدأ تنفيذهما هما برنامج الشراكة الإستراتيجية مع ليبيا، و خطة الاستجابة الإنسانية، معربة عن ارتياحها لافتتاح مركز التجمع والمغادرة للمهاجرين، الذي ترعاه الأمم المتحدة ووزارة الداخلية بالتنسيق والتشاور مع مكتب النائب عبد السلام كاجمان؛ حسب قولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار