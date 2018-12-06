داخلية الوفاق تؤكد وضع ترتيبات لحماية المقار والبعثات الدبلوماسية

أكد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع أن وزارة الداخلية وضعت ترتيبات لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد؛ بإشراف إدارته وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

وأضاف بن جامع خلال لقائه مدير الإدارة العامة لسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا؛ أن من مهام إدارته تأمين كافة المقار والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا وحمايتها؛ مشيرا إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسنا ملحوظا ما يخلق أجواء ملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية واستئناف عملها، حسب قوله.

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