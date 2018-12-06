الحكومة المؤقتة توافق على إعادة تسمية 3 مجالس بلدية إلى تسييرية

قرر مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة بالموافقة على إعادة تسمية المجلس البلدي لبلدية تازربو إلى مجلس تسييري.

جاء ذلك في بيان تابعته قناة ليبيا، حيث يتألف المجلس التسييري من الرئيس، إبراهيم جيد الله، وخمسة أعضاء، على أن يمارسون اختصاصهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

وقررت الحكومة المؤقتة بإعادة تسمية المجلس البلدي جالو إلى مجلس تسييري، برئاسة محمد اشكينه، إلى جانب 6 أعضاء. كما وافقت على إعادة تسمية المجلس البلدي لبلدية البيضاء إلى مجلس تسييري برئاسة علي أبو بكر، إلى جانب 5 أعضاء.

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