ضبط 3 حاويات بداخلها 250 مضخة نفط قبل تهريبها

قامت لجنة التفتيش الجمركي المكلفة من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، بالعثور على قرابة 250 مضخة محملة على متن 3 حاويات كانت في طريقها للتهريب إلى خارج ليبيا.

وأشارت قوة الردع، إلى أنَّ المضخات تبين فيما بعد أنها خاصة بآبار النفط وذلك بعد تأكيد لجنة مختصة من المؤسسة الوطنية للنفط.

ولفتت قوة الردع، إلى أنها قد أعلنت قبل أيام ضبط 100 حاوية في ميناء طرابلس تحمل كميات من النحاس وأبراج كهرباء ذات جهد عال وأسلاك توصيل أعمدة الكهرباء بعد محاولة شركتين محليتين شحنها إلى الخارج.

