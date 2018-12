«أمن توكرة» تُحذر السائقين من السيول الجارفة علي الطريق السريع الساحلي

المتوسط:

دعت مديرية أمن توكرة، سائقي المركبات والشاحنات الكبيرة، لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع قواعد السلامة المرورية والإجراءات الوقائية في التعامل مع الطريق السريع الساحلي أثناء قيادتهم خاصةً المدخل الغربي لمدينة توكرة بمحاذاة مقر قسم النجدة بمديرية أمن توكرة، نتيجة غزارة هطول الأمطار التي استمرت لعدة أيام بشكل شبه متواصل، ما أدى لحدوث سيول جارفة وفياضانات علي الطريق العام.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، خليل البرغثي، إنهم يشددون علي السائقين ترك مسافات أمان كافية بين السيارات وتخفيف السرعات لتجنب حدوث تصادم وحوادث سير بسبب الانزلاقات.

