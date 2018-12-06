السايح: نهاية فبراير المقبل يرجح أن يكون موعدا للاستفتاء على الدستور

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه من المتوقع أن يكون الاستفتاء على الدستور في أواخر فبراير المقبل، وسيعلن عن الموعد بعد التأكد من انتهاء التحضير لمرحلة التنفيذ.

وأضاف السايح خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس الخميس؛ أن قانون الاستفتاء جاهز وستنفذه المفوضية رغم ما فيه من عيوب؛ موضحا أنهم اتفقوا مع المجلس الأعلى للقضاء على التنسيق بين المؤسستين بشأن قانون الاستفتاء وآلية تنفيذه.

كما أكد السايح أن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة فيما يتعلق بتنفيذ الاستفتاء إلا بعد تأمين كافة مقراتها وفروعها خاصة بعد الهجوم على مقر المفوضية في مايو الماضي؛ قائلا إن هناك غموضا من قبل الأطراف السياسية بشأن ترحيبهم أو دعمهم لعملية الاستفتاء.

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