مدير أمن الأبيار يتفقد أضرار بلدية المليطانية بسبب الأمطار

أجرى مدير أمن الأبيار، العقيد عبد العالي ماضي، جولة تفقدية لمركز شرطة المليطانية، للإطمئنان على العائلات المتضررة بالمنازل والمزارع التى غرقت بسبب هطول الأمطار.

وبحسب منشور لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، فقد تم خلال جولة ماضي أمس، معاينة عدد من المنازل والمزارع المتضررة بالحدود الإدارية لمركز شرطة المليطانية ومركز شرطة سيدي مهيوس التابع للمديرية.

وتابعت أن الهدف الرئيس من هذه الجولة يتمثل بوضع العديد من الحلول لبعض المشاكل التي يعاني منها المواطنين بالمنازل أو المزارع.

وخلال جولته، استمع ماضي إلى مشاكل المواطنين في بلدية المليطانية وسيدي مهيوس خط المطار وخط المجر، حيث استدعاء سيارات الصرف الصحي لإخراج مياه الأمطار من المنازل المتضررة.