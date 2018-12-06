المصالحة والأزمة الليبية على طاولة اجتماع السفيرة الفرنسية وعميد بلدية الزنتان

ناقشت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياترس دو هيلن، مع عميد بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، دور المدينة في المصالحة ووضع حلول للأزمة الليبية ووآلية المساهمة في الأمر.

جاء ذلك خلال لقاء حضره أعضاء من مجلس النواب عن المدينة، والذي تم التركيز فيه على ضرورة الانتخابات والدستور لوضع ميثاق بين الرئيس والشعب، وتفعيل الحكم المحلي والإصلاحات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية.

وخلال زيارتها، بحثت مع عضو مجلس النواب، عمر غيث، أبرز الأحداث السياسية ونظرة مدينة الزنتان لحل الأزمة السياسية. وفي ختام لقاءاتها، زارت غرفة التجارة والصناعة، بهدف وضع سبل الشراكة الفرنسية مع الغرفة في إطار التجارة والصناعة والتنمية.

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