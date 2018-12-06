مدير أمن المنافذ يناقش وضع المنافذ الحدودية بالمنطقة الغربية

أكد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، العميد الطاهر المحمودي، أن الإدارة تسعي إلى تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ الدولة، وتأمينها لضمان مزيد من الأمن والاستقرار.

وبحسب منشور لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فإن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المحمودي بعدد من مدراء الأمن بمنافذ المنطقة الغربية، والذي أشار فيه إلى وجوب وضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج مع اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ التدابير التي تكفل حماية وحراسة منافذ الدولة، وذلك لمنع الدخول غير المشروع والتهريب. وناقش المجتمعون العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه المنافذ والوقوف على احتياجاتها، باعتبارها شريان التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأشخاص بمختلف فئاتهم وجنسياتهم. كما تمت مناقشة عملية المسح الأمني التي يقوم بها رجال الأمن المكلفين بهذه المنافذ من أجل الكشف عن الممنوعات وتفتيش المسافرين والبضائع، وفق الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة لرفع مستوى الأداء وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العمل.

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