انطلقت حملة توعية في مدينة سبها حول العنف المبني على النوع الاجتماعي ومرض نقص المناعة المكتسبة.

ونظمَّ مكتب الخدمات الصحية بـ سبها التابع للحكومة المؤقتة بسلسلة حملات توعوية ضمن فعاليات الـ 16 يوما للتوعية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي ومرض الإيدز.

وتأتي هذه الحملات التوعوية في إطار محاربة انتشار مرض الإيدز في الآونة الأخيرة.

