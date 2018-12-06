مستشفى غات: انتشار مرض الإسهال سببه تلوث المياه

استبعد نائب مدير مستشفى غات العام محمد زنقاح أن يكون سبب تزايد حالات الإسهال في المدينة مؤخرا، ناتجا عن مرض الكوليرا.

وأوضح زنقاح، في تصريح لليبيا الأحرار الأربعاء، أن حالات الإسهال سببها تلوث المياه والذباب الذي انتشر بشكل ملحوظ في غات عقب الأمطار التي هطلت على المدينة المدة الماضية، مشيرا إلى أن المستشفى ينتظر نتائج عينات المسح الميداني التي أرسلت لمركز الأمراض في طرابلس.

هذا وأضاف زنقاح أن إدارة مستشفى غات استلمت شحنة طبية مقدمة من وزارة الصحة، تمثلت في محاليل وريدية وملاح تعويضية لمواجهة مرض الإسهال والحد من انتشاره، وفق قوله.

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