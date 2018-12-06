إدارة المنافذ تؤكد اتخاذها إجراءات لتطبيق مفهوم الأمن الشامل

أكد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ الطاهر المحمودي سعي إدارته لتطبيق مفهوم الأمن الشامل في المنافذ، وتأمينها لضمان مزيد من الأمن والاستقرار، من خلال وضع الخطط الأمنية لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج.

وشدد المحمودي خلال اجتماع مع عدد من مديري الأمن بمنافذ المنطقة الغربية على اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة وحماية المنافذ وحراستها، لمنع الدخول غير المشروع والتهريب، والمحافظة على أمن المسافرين القادمين والمغادرين وسلامتهم وتسهيل عملية عبورهم وفق المعايير الدولية.

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